MacBook: Apple lavora a nuovi modelli Pro, Air e base

10 June 2022 – 10:20

Secondo Mark Gurman, Apple lancerà vari nuovi modelli di MacBook Pro, Air e base entro la fine dell’anno corrente e l’inizio del 2024.

