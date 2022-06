È stato raccolto più del triplo dei fondi per pagare le spese per il suicidio assistito di un 44enne in un solo giorno

10 Giugno 2022 – 18:20

La campagna di sostegno dell’Associazione Luca Coscioni raggiunge in poche ore gli obiettivi prefissati per compensare la negligenza del pubblico

Fonte: Wired