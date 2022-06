Duopolio Apple-Google: indagine sui browser mobile

10 June 2022 – 16:02

L’autorità antitrust del Regno Unito ha pianificato l’avvio di un’indagine per verificare se Apple e Google ostacolano la concorrenza nel mercato mobile.

