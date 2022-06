Comune di Palermo: attacco del gruppo Vice Society

10 Giugno 2022 – 19:45

Il gruppo Vice Society ha rivendicato l’attacco ransomware al Comune di Palermo, pubblicando un conto alla rovescia sul sito nel dark web.

The post Comune di Palermo: attacco del gruppo Vice Society appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico