Chrome: gli ad-blocker diventeranno meno efficaci

10 Giugno 2022 – 19:46

Chrome abbandonerà definitivamente il supporto a Manifest v2 per passare a Manifest v3, ciò andrà a rendere meno adattabli gli ad-blocker.

The post Chrome: gli ad-blocker diventeranno meno efficaci appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico