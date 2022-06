Apple M1: scovata PACMAN, la falla non risolvibile

10 June 2022 – 16:29

I ricercatori di sicurezza del MIT hanno trovato una falla hardware sui chip Apple M1, è di pericolosità elevata e non è risolvibile.

The post Apple M1: scovata PACMAN, la falla non risolvibile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico