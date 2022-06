Windows 11 22H2 su PC non supportati: è un bug

9 June 2022 – 10:07

Si è trattato di un bug: Microsoft ammette l’errore che ha portato al rilascio di Windows 11 22H2 su PC con hardware non supportato.

Fonte: Punto Informatico