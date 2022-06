Twitter è pronta a condividere i dati degli utenti con Elon Musk, ma basterà?

9 June 2022 – 11:47

Pesa la minaccia dell’ad di Tesla di abbandonare l’accordo da 44 miliardi in mancanza di informazioni rilevanti in tempo utile. Tuttavia, potrebbe non essere abbastanza per chiarire la questione

Fonte: Wired