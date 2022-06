Scoperta campagna di phishing contro utenti Facebook

9 Giugno 2022 – 19:45

Una campagna di phishing contro gli utenti di Facebook ha permesso ad ignoti cybercriminali di guadagnare quasi 60 milioni di dollari in circa otto mesi.

Fonte: Punto Informatico