Le altcoin sono titoli secondo Gillibrand e Lummis

9 Giugno 2022 – 13:45

Secondo le due senatrici americane Gillibrand e Lummis, redattrici del nuovo Disegno di Legge crypto-friendly, le altcoin sono titoli.

The post Le altcoin sono titoli secondo Gillibrand e Lummis appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico