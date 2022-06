JWST: specchio colpito da un micro meteoroide

9 June 2022 – 13:36

Un segmento dello specchio primario del James Webb Space Telescope è stato colpito da un micro meteoroide, ma non ci sono state conseguenze gravi.

