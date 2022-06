Dell XPS 13 2-in-1 e XPS 13: specifiche e prezzi

9 June 2022 – 19:30

Dell ha annunciato la versione aggiornata del notebook XPS 13 e il nuovo XPS 13 2-in-1, un tablet con tastiera staccabile (da acquistare a parte).

The post Dell XPS 13 2-in-1 e XPS 13: specifiche e prezzi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico