Binance US ha lanciato lo staking per risorse crittografiche

9 June 2022 – 10:30

Binance US ha annunciato ufficialmente di aver attivato lo staking per risorse crittografiche che garantisce un rendimento annuo fino al 18%.

Fonte: Punto Informatico