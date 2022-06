PayPal ora ha la sua BitLicense per criptovalute completa

8 June 2022 – 9:47

PayPal è riuscita a convertire la sua licenza condizionale per offrire opzioni di acquisto e vendita di criptovalute in BitLicense completa.

The post PayPal ora ha la sua BitLicense per criptovalute completa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico