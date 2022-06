macOS Ventura: si potranno eseguire app Linux x86

8 June 2022 – 10:43

Sui Mac aggiornati a macOS Ventura si potranno eseguire le app x86 nelle VM con Linux, grazie all’estensione della compatibilità di Rosetta 2.

Fonte: Punto Informatico