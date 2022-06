L’influenza degli influencer, in Italia

8 Giugno 2022 – 19:45

L’Italia è il paese in cui sembra aver maggiore impatto l’influenza degli influencer sugli acquisti di chi li segue: l’indagine di Statista.

The post L’influenza degli influencer, in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico