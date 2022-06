Arriva un nuovo Google Chromecast più economico?

8 Giugno 2022 – 19:46

Il nome in codice è Google G454V: potrebbe trattarsi di un nuovo modello di Chromecast, ancora più economico rispetto a quelli attuali.

The post Arriva un nuovo Google Chromecast più economico? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico