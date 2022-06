Lavorare 4 giorni a settimana: a Londra il test in 70 aziende

7 June 2022 – 17:49

Per sei mesi 3.300 persone lavoreranno un giorno in meno, mantenendo lo stesso stipendio e impegnandosi a mantenere la stessa produttività. Sperimentazioni anche in Spagna e Svezia

Fonte: Wired