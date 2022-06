Jujutsu Kaisen 0 The Movie: il “prequel” dell’anime horror arriva al cinema

7 Giugno 2022 – 18:20

Dal 9 al 15 giugno nelle sale italiane grazie a Nexo Digital, Dynit e Crunchyroll, il film animato campione d’incassi in Giappone funziona come spiegone della mitologia creata da Akutami senza appesantire l’intrattenimento. E anche se Yuji non c’è, la new entry Yuta non lo fa rimpiangere

Fonte: Wired