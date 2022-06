FTTH per scuole e ospedali: assegnati i fondi

7 June 2022 – 16:14

La maggioranza dei lotti previsti dai bandi Scuole connesse e Sanità connessa sono stati assegnati a TIM e Fastweb (due a Vodafone e uno a Intred).

