Con Tink sarà più semplice spostare denaro verso carte Revolut

7 June 2022 – 16:31

Revolut e Tink hanno annunciato una partnership sul mercato europeo dedicata ai servizi di Payment Initiation (PIS) per evolvere l’open banking.

