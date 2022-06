Black Basta e QBot: alleanza cybercriminale

7 Giugno 2022 – 19:46

Il ransomware Black Basta sfrutta il malware QBot per eseguire attacchi contro le reti aziendali e ottenere informazioni riservate, oltre al riscatto.

