Windows 11 23H2: Microsoft conferma l’arrivo nel 2023

6 Giugno 2022 – 19:45

Windows 11 23H2 arriverà nel 2023 e favorirà soprattutto tablet e dispositivi touchscreen, lo ha svelato Microsoft nel canale di sviluppo.

