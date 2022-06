Twitter: Musk minaccia di bloccare l’acquisizione

6 Giugno 2022 – 19:46

Attraverso il suo team legale, Elon Musk ha minacciato di rinunciare all’acquisizione se Twitter non fornirà i dati su bot e account fasulli.

