iOS 16 avrà una schermata di blocco completamente nuova

6 Giugno 2022 – 22:45

Apple ha annunciato le novità che caratterizzeranno il nuovo iOS 16, tra le quali una nuova schermata di blocco molto più viva e dinamica.

The post iOS 16 avrà una schermata di blocco completamente nuova appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico