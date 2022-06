Google disattiva RCS in India: troppo spam

6 Giugno 2022 – 13:45

Google ha disattivato il supporto per RCS nell’app Messaggi per Android, in quanto alcune aziende indiane hanno usato il protocollo per inviare spam.

