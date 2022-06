Apple Pay Later: quattro rate, senza interessi

6 Giugno 2022 – 22:45

Apple Pay Later è il nuovo servizio di Cupertino che consente di dividere i pagamenti in quattro rate senza interessi: l’annuncio alla WWDC 2022.

The post Apple Pay Later: quattro rate, senza interessi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico