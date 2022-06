USB-C obbligatorio su iPhone: forse ci siamo?

5 Giugno 2022 – 13:45

Il progetto europeo sull’obbligatorietà della porta USB-C per la ricarica degli smartphone verrà discusso da martedì. iPhone inclusi?

The post USB-C obbligatorio su iPhone: forse ci siamo? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico