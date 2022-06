SMSFactory: malware Android per servizi premium

5 Giugno 2022 – 13:45

Gli esperti di Avast hanno scoperto SMSFactory, un malware per Android che invia SMS ed effettua chiamate a pagamento (fino a 7 dollari a settimana).

