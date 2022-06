Il visore AR/VR di Apple avrà contenuti esclusivi da registi di Hollywood

5 Giugno 2022 – 13:45

Per il lancio del suo visore AR/VR, Apple avrebbe pensato ad alcuni contenuti esclusivi creati da registi come Jon Favreau.

