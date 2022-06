Crypto scam: perdite per oltre un miliardo di dollari

5 Giugno 2022 – 13:45

In base ai dati rilevati dalla FTC, le perdite in criptovalute conseguenti a truffe di vario tipo hanno superato il miliardo di dollari negli USA.

Fonte: Punto Informatico