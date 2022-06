Bored Ape Yacht Club: rubati NFT per 200 Ethereum

5 June 2022 – 16:02

Dopo aver ottenuto l’accesso all’account Discord di un dipendente di Yuga Labs, qualcuno ha rubato 32 NFT BAYC attraverso un falso airdrop.

