Blue Origin NS-21: successo per il quinto volo

5 Giugno 2022 – 16:45

Blue Origin ha completato con successo la missione NS-21, la quinta con equipaggio a bordo della capsula fissata alla sommità del razzo New Shepard.

