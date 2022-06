Sonos annuncia la disponibilità di Voice Control

4 Giugno 2022 – 13:45

Sonos ha introdotto l’assistente vocale Voice Control per gli speaker Roam, One e Move negli Stati Uniti (la voce è quella di Giancarlo Esposito).

The post Sonos annuncia la disponibilità di Voice Control appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico