Microsoft blocca gli attacchi phishing di Bohrium

4 Giugno 2022 – 19:45

Microsoft ha individuato 41 domini usati dai cybercriminali iraniani del gruppo Bohrium per distribuire malware tramite attacchi di spear phishing.

