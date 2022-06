Instagram sfida TikTok con le nuove funzioni per i Reel

4 June 2022 – 10:17

Instagram lancia un nuovo aggiornamento che inserisce funzioni inedite per i Reel, sfidando in campo aperto TikTok.

The post Instagram sfida TikTok con le nuove funzioni per i Reel appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico