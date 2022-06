Tesla Bot, Elon Musk: ‘sarà pronto a settembre’

3 Giugno 2022 – 19:45

Il Tesla Bot annunciato lo scorso anno da Elon Musk (nome in codice Optimus) sarà mostrato sotto forma di prototipo funzionante a settembre.

Fonte: Punto Informatico