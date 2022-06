Russia: Roskomnadzor blocca le VPN, è ufficiale

3 June 2022 – 10:37

Arriva direttamente dall’agenzia Roskomnadzor la conferma di un ulteriore blocco in atto per i gestori dei servizi VPN attivi in Russia.

