Prende forma il cashback per ottenere il rimborso immediato delle spese mediche

3 Giugno 2022 – 12:20

Secondo il testo coordinato della delega fiscale, non si dovrà più attendere la dichiarazione dei redditi per il rimborso del 19% delle spese in medicinali e visite mediche, ma si potrà ottenere un accredito sul conto corrente

Fonte: Wired