JWST: prima immagine a colori il 12 luglio

3 June 2022 – 10:13

La NASA ha comunicato che il James Webb Space Telescope scatterà la prima immagine a colori il 12 luglio 2022, una data attesa da tutti gli scienziati.

