iPad: più simile a Mac con il multitasking

3 Giugno 2022 – 10:45

iPadOS 16 dovrebbe introdurre nuove funzioni per il multitasking che renderanno l’esperienza d’uso dell’iPad più simile a quella del Mac.

