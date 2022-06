Ex dipendente OpenSea arrestato per NFT insider trading

3 Giugno 2022 – 13:46

Un ex dipendente di OpenSea ha sfruttato le informazioni confidenziali in suo possesso per ricavare profitti dalla compravendita di NFT.

