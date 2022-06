Crypto e musica: Binance sul palco con The Weeknd

3 Giugno 2022 – 16:45

Il nuovo tour mondiale del musicista canadese The Weeknd sarà il primo al mondo sponsorizzato da un exchange di criptovalute: Binance.

The post Crypto e musica: Binance sul palco con The Weeknd appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico