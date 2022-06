Criptovalute: il consumo energetico del mining attenziona la Casa Bianca

3 June 2022 – 10:00

L’Amministrazione Biden vuole sviluppare un controllo attenzionato dopo aver esaminato i consumi energetici del mining di criptovalute.

