Conti voleva colpire il firmware dei chipset Intel

3 June 2022 – 16:09

Il gruppo Conti ha sviluppato un PoC che può essere sfruttato per infettare il firmware dei chipset Intel, senza essere rilevato dagli antivirus.

