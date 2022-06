Come funziona Amazon Key, il servizio per ricevere pacchi anche quando non si è in casa

3 Giugno 2022 – 15:20

Amazon Key sarà integrato nelle bacheche digitali installate in alcuni condomini. Il personale di consegna riceverà una chiave d’accesso temporanea, valida solo per un ingresso durante il tempo previsto per la consegna

Fonte: Wired