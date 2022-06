Vivaldi 5.3. toolbar personalizzabili e altre novità

2 Giugno 2022 – 16:45

Vivaldi 5.3 offre toolbar più personalizzabili, l’assegnazione di pulsanti alle catene di comandi e la sincronizzazione dei motori di ricerca.

