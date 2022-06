Twitter saluta TweetDeck per Mac dal 2 luglio

2 Giugno 2022 – 19:45

Twitter ha annunciato la chiusura di TweetDeck per macOS a partire dal prossimo 2 luglio, quindi gli utenti potranno usare solo la versione web.

Fonte: Punto Informatico