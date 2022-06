La Cina vuole distruggere i satelliti Starlink

2 June 2022 – 13:17

Alcuni ricercatori militari cinesi suggeriscono di sviluppare un sistema in grado di distruggere i satelliti Starlink o interrompere le comunicazioni.

