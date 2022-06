iPhone 14 e iPhone 14 Pro avranno chip differenti: altre conferme

2 June 2022 – 10:38

Un nuovo report conferma le indiscrezioni che vogliono Apple decisa a montare chip diversi su iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

